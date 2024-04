Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Süderbrarup - Sachbeschädigung an Amtsgebäude, Polizeidienststelle und Café durch eingeworfene Fensterscheiben

Süderbrarup (ots)

Am vergangenen Wochenende (30.03.2024 - 31.03.2024) ist es in Süderbrarup zu zwei Fällen von Sachbeschädigung gekommen. In beiden Fällen wurden Fensterscheiben von bislang unbekannten Tätern mit Steinen eingeworfen.

Zwischen Samstagabend 17:00 Uhr und Sonntagmorgen 05:45 Uhr wurden drei Fenster eines Cafés in der Bahnhofstraße in Süderbrarup durch Steinwürfe beschädigt. Bei den Steinen handelt es sich augenscheinlich um Steine aus dem dortigen Gleisbett.

Zwischen Samstagmorgen 06:45 Uhr und Sonntagmorgen 06:25 Uhr wurden zudem mehrere Fensterscheiben am gemeinsam genutzten Gebäude des Amtes Süderbrarup und der Polizeistation Süderbrarup in der team Allee beschädigt. Hierbei war insbesondere der polizeilich genutzte Teil des Gebäudes betroffen. Insgesamt wurden 15 Scheiben beschädigt oder zerstört. Auch hier konnten unter anderem Steine aufgefunden werden, die augenscheinlich aus einem Gleisbett stammten.

Aufgrund des zeitlichen und örtlichen Zusammenhangs, sowie der gleichen Begehungsweise wird nach ersten Erkenntnissen von einem Tatzusammenhang ausgegangen. Die Kriminalpolizei in Flensburg hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht vor diesem Hintergrund nach Zeugen. Personen, die in dem besagten Zeitraum sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, oder auf anderem Wege Informationen zu dem Sachverhalt erlangt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0461 484 0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell