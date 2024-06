Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Remmighausen. Trickbetrug und Diebstahl - Seniorin um Debitkarte gebracht.

Lippe (ots)

Am Dienstagmittag (25.06.2024) wurde eine 86-jährige Frau aus Remmighausen Opfer eines Trickbetrugs und anschließenden Diebstahls. Gegen 11:55 Uhr erhielt die Geschädigte einen Anruf von einem angeblichen Sparkassenmitarbeiter. Der Betrüger gab vor, dass Geld unberechtigterweise von ihrem Konto abgebucht worden sei. Unter dem Vorwand, die Karte sperren zu wollen, erfragte er die PIN der Debitkarte, welche die Seniorin gutgläubig preisgab. Kurze Zeit später, gegen 12:20 Uhr, erschien ein Mann an der Haustür der Geschädigten in der Hornschen Straße. Er gab vor, die Debitkarte überprüfen zu müssen. Als die 86-Jährige ihre Karte zeigte, entriss der Täter sie ihr und flüchtete. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - Männlich - Ca. 40 Jahre alt - Ca. 170 cm groß - Schlanke Statur - Schwarze, kurze Haare - Kein Bart - Dunkel/schwarz gekleidet

Die Polizei Lippe hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang zu einer ähnlichen Tat in Lage am selben Tag. Es wird eindringlich vor dieser Betrugsmasche gewarnt. Bankmitarbeiter werden niemals telefonisch nach PINs fragen oder Karten persönlich abholen. Im Zweifelsfall sollten Bürgerinnen und Bürger das Gespräch beenden und sich direkt mit ihrer Bank in Verbindung setzen. Weitere Infos erhalten Sie auf unserer Internetseite unter: https://lippe.polizei.nrw/senioren

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05231 6090 beim Kriminalkommissariat 6 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell