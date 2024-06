Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Verkehrsunfall auf der B66 - drei Personen verletzt.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (25.06.2024) ereignete sich gegen 08:50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B66. Eine 68-jährige Mitsubishi-Fahrerin aus Schloß Holte-Stukenbrock versuchte verbotswidrig zu wenden und kollidierte dabei mit einem Lkw. Nach aktuellem Stand befuhr die 68-Jährige die B66 aus Richtung Oerlinghausen kommend. Im Bereich der Einfädelungsspur hielt sie kurz an und beabsichtigte dann, unerlaubterweise über alle Fahrspuren zu wenden, um in Richtung Autobahn A2 weiterzufahren. Dabei übersah sie einen 50-jährigen Lkw-Fahrer aus Hemer, der die B66 aus Richtung A2 kommend in Richtung Lage befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrer und die Beifahrerin im Mitsubishi leicht verletzt. Alle Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der Mitsubishi wurde komplett beschädigt und kam auf dem Dach liegend in einem seitlichen Erdwall zum Stillstand. Am Mercedes-Benz Actros wurde die Front in Mitleidenschaft gezogen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Die B66 war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell