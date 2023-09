Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Zwei Schwerverletze nach Verkehrsunfall

Wesel (ots)

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung An der Lackfabrik/Molkereiweg sind am Samstag zwei Personen leicht und zwei schwer verletzt worden.

Ein 41-jähriger Mann aus Wesel war gegen 15.15 Uhr mit einem schwarzen Skoda auf der Straße An der Lackfabrik unterwegs und wollte den Molkereiweg überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen eines 68-jährigen Mannes aus Bocholt.

Beide Fahrer verletzten sich dabei schwer. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser nach Wesel und Bocholt.

Die Beifahrerinnen kamen mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Kreuzungsbereich teilweise komplett gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell