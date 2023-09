POL-WES: Wesel - Brandstiftung nach Diebstahl eines Wohnmobils

Wesel (ots) - Ein 51-jähriger Mann aus Wesel ging am Samstag gegen 02.20 Uhr in der Fußgängerzone vom Berliner-Tor-Platz in Richtung Kreuzstraße. Hier sprach ihn ein unbekannter Mann an und bat um Hilfe. Anschließend versuchte der Unbekannte den 51-Jährigen in ein Gespräch zu verwickeln. Plötzlich griff der Mann den 51-Jährigen an und riss ihn zu Boden. Dabei nahm er die Geldbörse des Mannes mit und flüchtete ...

mehr