POL-COE: Olfen, Vinnumer Landweg/Straßensperrung nach schwerem Verkehrsunfall- Unfallaufnahme beendet

Nachtragsmeldung zur Auftrag Nr. 5311251 Zwei schwer verletzte Insassen sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Mittwoch (13.03.) um kurz vor 15 Uhr auf dem Vinnumer Landweg ereignet hat. Eine Zeugin meldete den Unfall bei der Leitstelle der Polizei. Der 21-jährige Fahrer aus Selm befuhr mit einem gemieteten Auto den Vinnumer Landweg aus Olfen kommend. Vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über das Auto. Er kollidierte mit einem Baum am linken Fahrbahnrand. Durch die Wucht des Aufpralls entwurzelte der Baum. Das Auto kam stark beschädigt unmittelbar dahinter auf einem neben der Fahrbahn befindlichen Radweg zum Stillstand. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr aus dem Fahrzeuge befreit. Ein Rettungshubschrauber flog ihn mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Beifahrer konnte sich vor Ort selbst aus dem verunfallten Fahrzeug befreien. Auch er verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Für die Unfallaufnahme forderte die Polizei ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Recklinghausen an. Für die Unfallaufnahme und die anschließende Räumung der Unfallstelle war der Vinnumer Landweg bis ca. 19 Uhr gesperrt.

Ursprungsmeldung:

Olfen, Vinnumer Landweg/Straßensperrung nach schwerem Verkehrsunfall 13.03.2024, 15:37 Uhr

Coesfeld Der Vinnumer Landweg ist zur Zeit zwischen dem Kreisverkehr auf der B235 und Vinnum in beide Richtungen nach einem Verkehrsunfall gesperrt. Ein Auto ist von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam ist angefordert. Eine Person ist im Fahrzeug eingeklemmt.

