POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 11.10.2023

Wolfenbüttel (ots)

Täter versuchen in Schneiderei einzubrechen

Wolfenbüttel, Holteistraße, 02.10.2023, 10 Uhr - 10.10.12023, 12:15 Uhr

Im o.g. Zeitraum haben bislang unbekannte Täter versucht zwei Fenster einer dortigen Änderungsschneiderei aufzuhebeln, was offensichtlich misslang. Es entstand ein Sachschaden von ca. 400EUR.

Die Polizei Wolfenbüttel bittet um Zeugenhinweise unter 05331/9330.

Außenspiegel beschädigt

Wolfenbüttel, In den Schönen Morgen, 04.10.2023 19:30 Uhr - 10.10.2023, 09:15 Uhr

Eine 51-jährige Wolfenbüttelerin parkte ihren Hyundai I30 am Abend des 04.10.23 am rechten Fahrbahnrand in der Straße "In den Schönen Morgen". Als sie am 10.10.23 zu ihrem Pkw kam, stellte sie fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt worden sei. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500EUR.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/9330 entgegen.

Anhänger-Aufsatz im Graben entsorgt

Wittmar, B79, 10.10.2023, 10:30 Uhr

Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde der Polizei ein Aufsatz eines Anhängers im Graben zwischen Groß Denkte und Wittmar gemeldet. Augenscheinlich wurde dieser durch bislang unbekannte Personen dort widerrechtlich entsorgt. Durch den LK Wolfenbüttel wurde die Entsorgung veranlasst.

Hinweise zu einem möglichen Verursacher nimmt die Polizei unter 05331/9330 entgegen.

