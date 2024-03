POL-COE: Olfen, Alter Postweg/Geldbörse aus Auto gestohlen

Coesfeld (ots) - Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht vom 12.03.2024 auf den 13.03.2024 in ein geparktes Auto auf dem Wierling in Senden ein und entwendete die auf dem Beifahrersitz zurückgelassene Handtasche. Hierzu beschädigte der Täter die Beifahrerscheibe. Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930. Rückfragen bitte an: Polizei ...

