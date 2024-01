Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruchsversuch scheiterte

Nordhausen (ots)

In der Gottfried-Erich-Rosenthal-Straße versuchten unbekannte Täter zwischen Samstag 18.00 Uhr und Sonntag 12.35 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses einzudringen. Sie hebelten mit einem unbekannten Tatmittel an der Tür, um vermutlich im Anschluss in der Wohnung nach Beutegut zu suchen. Die Tür hielt den Einbruchsversuchen stand, sodass der oder die Täter ohne Beute von dannen zogen. Beamte des Inspektionsdienstes Nordhausen sicherten Spuren und leiteten die Ermittlungen ein.

