LPI-NDH: Zeugenaufruf: Nach Verkehrsunfallflucht werden Zeugen Gesucht

Herbsleben/Großvargula (ots) - Am 27. Januar 2024, gegen 8 Uhr stellte, der Halter eines Opel Insignia fest, dass sein Pkw vorn rechts beschädigt ist. Er hatte ihn am Vorabend unversehrt, um 21 Uhr, am rechten Fahrbahnrand in der Gräfentonnaer Straße in Großvargula abgestellt. Es ist davon auszugehen, dass ein anderes Fahrzeug gegen den Opel gefahren ist, dessen Fahrer oder Fahrerin die Unfallstelle pflichtwidrig verlassen hat. Die Schadenshöhe wird mit ca. 10 000 EUR ...

