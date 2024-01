Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

Bad Langensalza (ots)

Am 26.01.2024 kam es auf der Ortsumfahrung Bad Langensalza am Übergang von der B 84 zur B 176 zu einem Verkehrsunfall. Ein Lkw aus dem Eichsfeldkreis fuhr um 18:20 Uhr in Richtung Erfurt. Auf Höhe Hamsterberg wurde er trotz doppelter Sperrlinie von 2 Fahrzeugen überholt. Das zweite Fahrzeug streifte den Auflieger des Lkw, setzte seine Fahrt aber unvermindert fort. Zum Verursacher ist lediglich bekannt, dass es sich um einen dunklen Kombi handelt. Am Auflieger entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Gegen den noch unbekannten Verursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

