Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter schwerer Diebstahl

Bad Langensalza (ots)

In den frühen Abendstunden des 27.01.24 ging bei der Polizei in Bad Langensalza die Meldung ein, dass im ehemaligen Landratsamt An der Alten Post Licht brennt. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten fest, dass sich tatsächlich eine Person in dem seit längerer Zeit leerstehenden Gebäude aufhält. Der Täter konnte vor Ort gestellt werden und wurde vorläufig festgenommen. Er hatte sich Brennholz und Elektrokleinteile zum Abtransport bereit gelegt. Da die rechtlichen Voraussetzungen für eine weitergehende Freiheitsentziehung nicht vorlagen, wurde der 46-jährige Bad Langensalzaer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde gegen ihn eingeleitet.

