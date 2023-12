Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Nattheim/A7 - Betrunkener verursacht Unfall

Am Sonntag kam ein 44-Jähriger auf der A7 bei Nattheim von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden.

Ulm (ots)

Kurz vor 14.30 Uhr war der Fahrer des Citroen auf der A7 in Richtung Würzburg unterwegs. An der Anschlussstelle Heidenheim fuhr der Mann ab. Weil er wohl zu schnell war, verlor er an der Ausfahrt die Kontrolle übers ein Auto und kam nach links von der Straße ab. Zunächst überfuhr der Citroen einen Leitpfosten mit Warnbake. Das Auto raste über die Grünfläche, überfuhr weitere Leitpfosten und stieß an der Auffahrt zur A7 in die Schutzplanken. Dort kam der Pkw zum Stehen mit erheblichen Beschädigungen an der Fahrzeugfront zum Stehen. Der 44-Jährige und die neujährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Eine Polizeistreife konnte die beiden auf dem nahe gelegenen P+R Parkplatz feststellen. Die Beamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 44-Jährige deutlich betrunken war. Deshalb musste er mit in eine Klinik. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Die Polizei Heidenheim schätzt den Schaden an dem Auto auf rund 4.000 Euro, den an den Leitpfosten und Schutzplanken auf rund 800 Euro. Ein Abschlepper barg den Citroen. Auf den Mann kommt nun eine Anzeige zu. Seinen Führerschein musste der 44-Jährige abgeben.

++++2466704 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell