Ulm (ots) - Zu einem Küchenbrand rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 21.15 Uhr in die Lorcher Straße aus. Dort hatte eine 14-Jährige in einem Topf Fett erhitzt. Das wurde offenbar so heiß, dass es sich entzündete. Ihrem Vater gelang es das Feuer zu löschen noch bevor die Einsatzkräfte vor Ort ...

