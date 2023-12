Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Dietenheim - Baum auf Straße

Am Sonntag kollidierte eine 18-Jährige bei Dietenheim mit einem umgestürzten Baum.

Ulm (ots)

Gegen 23.45 Uhr war die Audi-Fahrerin von Hörenhausen in Richtung Dietenheim unterwegs. In einem Waldstück lag ein umgestürzter Baum auf der L1268. Da die 18-Jährige das Hindernis wohl zu spät erkannte kollidierte sie mit dem Baum. Durch den Aufprall erlitt sie leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau. Die Feuerwehr beseitigte den Baum von der Fahrbahn. Ein Abschlepper barg den Audi A1. Die Polizei Ulm-West hat den Unfall aufgenommen. Den Schaden am Fahrzeug schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.

