Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Fett fängt Feuer

Am Sonntag rückte die Feuerwehr zu einem Küchenbrand in Rechberghausen aus.

Ulm (ots)

Zu einem Küchenbrand rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 21.15 Uhr in die Lorcher Straße aus. Dort hatte eine 14-Jährige in einem Topf Fett erhitzt. Das wurde offenbar so heiß, dass es sich entzündete. Ihrem Vater gelang es das Feuer zu löschen noch bevor die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden in der Wohnung beträgt nach ersten Erkenntnissen etwa 5.000 Euro. Da die Wohnung durch den Rauch nicht mehr bewohnbar war kümmerte sich eine Mitarbeiterin der Gemeinde um die Unterbringung der Familie.

++++2467773 (JS)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell