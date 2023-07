Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Auffahrunfall an Ampel

Speyer (ots)

Am Montag gegen 13:30 Uhr befuhren ein Peugeot, ein Fiat und ein Audi in dieser Reihenfolge die Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Iggelheimer Straße und mussten an der roten Ampel verkehrsbedingt halten. Beim Wiederanfahren fuhr der 32-jährige Audi-Fahrer der 24-jährigen Fiat-Fahrerin auf und schob den Fiat auf das Heck der vorne fahrenden Peugeot-Fahrerin. Die 24-Jährige erlitt infolge des Unfalls Schmerzen im Nacken und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 1.500 Euro.

