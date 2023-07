Freiwillige Feuerwehr Hünxe

FW Hünxe: Feuerwehr beteiligt sich am 18. Drevenacker Volksbank-Abendlauf

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hünxe (ots)

Am ersten Freitag im Juli findet traditionell der Drevenacker Volksbank-Abendlauf des TUS Drevenack statt. Aufgeteilt in die Kategorien Bambini-, Schüler-, Walking-, Jogging- und Volkslauf startete die Veranstaltung um 17:45 Uhr auf dem Sportplatz am Buschweg. Acht Einsatzkräfte der Einheit Drevenack besetzten die drei Feuerwehrfahrzeuge und sicherten den Lauf an den verkehrsreichen Kreuzungen ab. Auch für die medizinische Versorgung war gesorgt - neben dem Deutschen Roten Kreuz sind alle Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Hünxe in Erster Hilfe ausgebildet, zudem ist ein Automatisierter Externer Defibrillator (AED) auf dem Löschgruppenfahrzeug verlastet. Dieser kam glücklicherweise nicht zum Einsatz. So konnten sich die Sicherungsposten ganz auf das Anfeuern der Läuferinnen und Läufer konzentrieren.

Unter den rund 900 angemeldeten Teilnehmern ließen es sich in diesem Jahr auch sechs Feuerwehrleute der Einheit Drevenack nicht nehmen, als Gruppe am 5 km-Lauf teilzunehmen. Für ein einheitliches Auftreten sorgte der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr in Drevenack e.V., der die Trikots mit entsprechender Aufschrift spendete. Diese gehen nach dem Lauf gewaschen und gefaltet in den Umlaufbestand der Einheit über und können im nächsten Jahr von neuen Teilnehmern genutzt werden. Die körperliche Fitness ist für den Einsatzdienst, insbesondere bei Brandeinsätzen unter umluftunabhängigem Atemschutz, von besonderer Bedeutung. Daher freuen wir uns, dass eine Gruppe an der Veranstaltung teilgenommen hat und die Feuerwehr würdig vertreten konnte.

Hast du Interesse, nächstes Jahr im "Team Feuerwehr" mitzumachen? Dann melde dich bei uns, schau an einem Übungsabend der vier Einheiten vorbei oder melde dich per E-Mail. Jeder Beruf ist willkommen, das Feuerwehrhandwerk bringen wir dir gerne bei. Weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.feuerwehrhuenxe.de - wir freuen uns auf dich!

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Hünxe, übermittelt durch news aktuell