Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 240319.2 Itzehoe: Einbruch in Bahnhofs-Shop

Itzehoe (ots)

Am Montagabend ist es in Itzehoe am Bahnhof zu einem Einbruch in den dortigen Shop gekommen. Die Täter erbeuteten Tabakwaren und flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen Unbekannte gegen 23.30 Uhr in den Laden im Bahnhof in der Bahnhofstraße ein. Sie gelangten über die Haupteingangstür in das Objekt und stahlen Tabakwaren im geschätzten Wert von zweihundert Euro. Im Anschluss verließen die Täter den Geschäftsraum vermutlich wieder über die Eingangstür und flüchteten in unbekannte Richtung.

Bereits am Sonntag war es zu einer vergleichbaren Tat in demselben Objekt gekommen. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Itzehoer Kripo unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

