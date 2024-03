POL-IZ: 240319.1 Brunsbüttel: Fehlerhafter Müllbehandlungsplan

Wilster (ots) - In der Nacht zu heute hat ein Feuer in Wilster ein nicht bewohntes Einfamilienhaus zerstört. Die Brandursache ist noch unklar, die Itzehoer Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Gegen 02.00 Uhr geriet ein leerstehendes Haus in der Neuen Burger Straße aus unklarer Ursache in Brand. Trotz des schnellen Eingreifens von Löschkräften zerstörten die Flammen das Gebäude komplett. Die genaue Schadenshöhe ...

