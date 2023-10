POL-GM: Auf dem Dach gelandet

Wipperfürth (ots) - In einen Agrarmarkt an der Bahnstraße sind Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (15. Oktober) eingebrochen. Zwischen Mitternacht und 05.15 Uhr versuchten die Täter die Eingangstür des Marktes aufzuhebeln, was ihnen allerdings nicht gelang. Bei drei im Außenbereich aufgestellten Metallcontainern brachen sie jeweils die Vorhängeschlösser auf und durchsuchten diese. Sie hatten bereits eine ...

