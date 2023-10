POL-GM: 38-Jähriger wirft mit Steinen nach Polizisten

Gummersbach (ots) - Eine Zeugin hat am Samstagabend (14. Oktober) in Gummersbach-Vollmerhausen ihre Nachbarn vor einem Einbruch in ihr Einfamilienhaus bewahrt. Die in der Bahnstraße wohnende Zeugin hatte sich in ihrem Wohnzimmer aufgehalten, als gegen 18.10 Uhr plötzlich eine unbekannte Frau auf ihrer Terrasse stand. Als Begründung gab die Frau an, dass sie mit ihrem Begleiter zu einer Party eingeladen sei und die ...

