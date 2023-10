Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Aufmerksame Zeugin vertreibt Einbrecher

Gummersbach (ots)

Eine Zeugin hat am Samstagabend (14. Oktober) in Gummersbach-Vollmerhausen ihre Nachbarn vor einem Einbruch in ihr Einfamilienhaus bewahrt.

Die in der Bahnstraße wohnende Zeugin hatte sich in ihrem Wohnzimmer aufgehalten, als gegen 18.10 Uhr plötzlich eine unbekannte Frau auf ihrer Terrasse stand. Als Begründung gab die Frau an, dass sie mit ihrem Begleiter zu einer Party eingeladen sei und die Örtlichkeit suchten; anschließend zog das Paar weiter.

Der Zeugin kam die Angelegenheit allerdings verdächtig vor, sodass sie von ihrem Balkon aus den Weg der beiden verfolgte. Als diese sich kurz darauf in der Mörchenstraße wieder auf das Grundstück eines Hauses begaben, folgte ihnen die Zeugin und sprach sie erneut an, woraufhin sich das Paar entfernte. Bei einem Rundgang um das Haus stellte sich heraus, dass die Verdächtigen schon eine Fensterscheibe des Hauses eingeschlagen hatten. Das Erscheinen der Zeugin hatte aber verhindert, dass sie in das Haus einsteigen konnten.

Beide Verdächtigen waren etwa 20 bis 30 Jahre alt. Die Frau war etwa 165 bis 175 cm groß, von schlanker Statur und hatte lange dunkle Haare. Als Kleidung trug sie eine dunkle Hose und eine dunkle Kapuzenjacke. Der Mann war zwischen 175 und 185 cm groß, ebenfalls schlank und hatte kurze dunkle Haare. Er war mit einer hellen Hose und einer dunklen Jacke bekleidet. Wer Hinweise zu den Personen geben kann, wird gebeten, sich mit der zentralen Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 in Verbindung zu setzen.

Mit der beginnenden dunklen Jahreszeit steigt erfahrungsgemäß auch die Zahl der Wohnungseinbrüche. Bitte verständigen Sie umgehend die Polizei unter der Notrufnummer 110, wenn Sie in Ihrem Wohnumfeld verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerken.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell