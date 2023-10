Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Diebstahl in Baumarkt

Wipperfürth (ots)

Auf dem Gelände eines Baumarkts in der Straße "An der Ziegelei" haben Unbekannte in der Nacht zu Freitag (12./13. Oktober) mehrere Sachen gestohlen. Zwischen 19.45 und 05.00 Uhr brachen die Täter mehrere Gartenhütten der Ausstellung auf und demontieren Zaunelemente, mit denen ein Neubauabschnitt abgesichert war. Sie entwendeten eine Motorsense, einen Laubbläser, mehrere Gartenscheren, eine Axt sowie Gartenzubehörartikel wie beispielsweise einen Pavillon oder einen Tisch. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

