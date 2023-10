POL-GM: Sachbeschädigung an der Bezirksdienstwache in Radevormwald

Hückeswagen (ots) - Bei einem Einbruch am Donnerstagabend (12. Oktober) in einen Metall verarbeitenden Betrieb im Industriegebiet Wiehagen hat eine Alarmanlage die Täter ohne Beute in die Flucht getrieben. Gegen 21.50 Uhr hatten sich Kriminelle an der Eingangstür der Firma in der Industriestraße zu schaffen gemacht. Als sie anschließend das Gebäude betraten, löste die Alarmanlage aus, woraufhin die Täter die ...

