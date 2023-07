POL-MK: Zeugensuche - Toter Jugendlicher am Lennewehr in Nachrodt

Kierspe (ots) - Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Montag auf Dienstag ein grün/schwarzes Pedelec entwendet, das mit einem Schloss gesichert vor einem Haus am Timmerberg stand. Der Besitzer fand am Morgen nur noch das geknackte Schloss auf und informierte die Polizei. Hinweise auf mögliche Täter liegen bislang nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis ...

