POL-RE: Bottrop: Mann angegriffen und verletzt - Tätersuche läuft

Recklinghausen (ots) - Die Polizei sucht Zeugen, die am Freitagabend auf der Kirchstraße - in der Nähe der Unterführung - unterwegs waren und Angaben zu einem Vorfall dort machen können. Ein 16-Jähriger aus Gladbeck gab an, gegen 18.10 Uhr angegriffen, geschlagen sowie beraubt worden zu sein. Insgesamt war von vier Unbekannten die Rede, einer davon soll geschlagen haben. Dieser wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,90m ...

