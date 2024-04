Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Leblose Person aus der Emscher geborgen

Recklinghausen (ots)

Am heutigen Samstagmorgen wurde durch eine Passantin eine leblose Person in der Emscher in Castrop-Rauxel entdeckt und durch die Feuerwehr geborgen. Nach ersten Ermittlungen handelt es sich aller Wahrscheinlichkeit nach bei dem Toten um die Person, die am vergangenen Dienstag in die Emscher stürzte und bisher als vermisst galt. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an.

