Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Zeugen nach Einbruch gesucht

Recklinghausen (ots)

Auf dem Hennewiger Weg in Lavesum wurde am Donnerstag in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen die Terrassentür auf - und durchwühlten das gesamte Haus auf der Suche nach Diebesgut. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld gestohlen. Der Einbruch passierte zwischen 8 und 13 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise auf Tatverdächtige geben können. Wer etwas weiß, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

