POL-RE: Bottrop: Autofahrerin prallt mit Neuwagen gegen Geländer

Recklinghausen (ots) - Auf der Almastraße wurde am Mittwoch in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter nutzten offenbar ein Baugerüst, um an ein gekipptes Fenster zu kommen und dieses dann aufzuhebeln. Die Einbrecher durchsuchten sowohl die Wohnräume im Hochparterre als auch im ersten Obergeschoss. Gestohlen wurden mehrere Herrenarmbanduhren, Parfum und Bargeld. Der Einbruch passierte zwischen 12 und 17 Uhr. ...

mehr