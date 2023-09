POL-BO: Schwerer Unfall auf der Castroper Straße - Bochumerin (95) verstirbt im Krankenhaus

Bochum (ots) - Nach einem Diebstahlsdelikt in einem Bochumer Einkaufszentrum veröffentlicht die Polizei mit richterlichem Beschluss Fahndungsfotos und fragt: Wer kennt diese beiden Männer? Zu den Fotos: https://polizei.nrw/fahndung/113971 Hinweis: Sofern der Link ins Leere führt, ist die Fahndung erledigt. Die beiden Männer stehen im dringenden Tatverdacht, am 22. Juni 2023 gegen 18.25 Uhr in einem Mobilfunk-Geschäft ...

