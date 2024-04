Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Autofahrer verursacht mehrere Unfälle und setzt seine Fahrt fort - Verdacht auf Alkohol am Steuer

Recklinghausen (ots)

Ein 59-Jähriger aus Haltern am See verursachte mehrere Unfälle mit Sachschäden, setzte seine Fahrt jedoch fort. Im Rahmen des Einsatzes konnte der Mann durch die Polizei an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Es besteht der Verdacht, dass er zuvor alkoholisiert gefahren ist. Auf der Polizeiwache wurde ihm deshalb eine Blutprobe entnommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereigneten sich die Unfälle wie folgt:

Der Autofahrer trat seine Fahrt auf der Rekener Straße an. Im Bereich einer dortigen Tankstelle touchierte er ein Verkehrszeichen. Folglich kam er von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei eine Mülltonne einer Kirche. Er fuhr weiter in Richtung Autobahn A 43 und kollidierte dort nochmals mit zwei Verkehrszeichen. Nach einem Wendevorgang fuhr er in einen Graben und kam zum Stehen. Auch hier riss er ein Verkehrszeichen aus der Verankerung. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

An dem Auto entstand ein geschätzter Sachschaden von 1500 Euro. Der Schaden an den Verkehrszeichen wird auf 150 Euro geschätzt.

