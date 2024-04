Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Autofahrer flüchtet nach Unfall mit verletzter Motorradfahrerin- Polizei bittet um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Auf der Pöppinghauser Straße kam es am Mittwoch um 14:20 Uhr zu einem Unfall, bei dem eine Motorradfahrerin stürzte. Der Unfallverursacher fuhr jedoch weiter. Eine 28-Jährige aus Recklinghausen war mit ihrem Kraftrad in Richtung Recklinghausen unterwegs. Im Bereich einer Kurve schnitt sie dann ein Auto, zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge kam es nicht. Bei dem Versuch auszuweichen, kam die Motorradfahrerin von der Fahrbahn ab und stürzte. Durch den Sturz wurde sie leicht verletzt, benötigte vor Ort aber keine ärztliche Versorgung. Der Verursacher setzte seine Fahrt in Richtung Castrop-Rauxel fort.

Bei dem Auto des Unfallverursachers soll es sich um einen weißen Transit mit Recklinghäuser Kennzeichen handeln. Im Fahrzeug sollen sich zwei Personen befunden haben.

Am Motorrad entstand ein geschätzter Sachschaden von 10.000 Euro.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann weitere Angaben zum Unfallhergang und dem flüchtigen Auto machen? Hinweise werden unter der Tel. 0800/2361 111 entgegengenommen.

