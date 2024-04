Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: 13-Jährige auf E-Scooter angefahren

Recklinghausen (ots)

Am Kreisverkehr Castroper Straße/Martin-Luther-Straße sind am Dienstagabend eine Autofahrerin und eine Teenagerin auf einem E-Scooter zusammengestoßen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die 13-Jährige aus Datteln dabei leicht verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Eine 32-jährige Autofahrerin aus Datteln wollte gegen 20.40 Uhr von der Martin-Luther-Straße in den Kreisverkehr fahren und erfasste dabei die 13-Jährige, die gerade die Straße am Überweg überqueren wollte. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall laufen noch. Grundsätzlich dürfen E-Scooter erst ab 14 Jahren genutzt werden.

