Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Bei einem Unfall am Kreisverkehr Horster Straße/Getrudstraße ist am Dienstagabend ein Fahrradfahrer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen stieß der 35-jährige Radfahrer aus Gladbeck gegen 18.30 Uhr mit einem 54-jährigen Taxifahrer aus Gladbeck zusammen, der den Kreisverkehr an der Horster Straße verlassen und vor dem Zebrastreifen angehalten hatte. Der Radfahrer stürzte und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Der genaue Unfallhergang wird noch ermittelt. Die Unfallstelle musste vorübergehend gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 2.300 Euro geschätzt.

