Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Versuchter Einbruch + Unfälle mit Verletzten + Verkehrszeichen beschädigt + Unfallfluchten

Gießen (ots)

Pohlheim: Versuchter Einbruch

Am Fenster eines Einfamilienhauses in Watzenborn machte sich ein Unbekannter zwischen Mittwoch (20.3.2024), 14 Uhr und Donnerstagmorgen, 8 Uhr zu schaffen. Das Fenster hielt dem Aufbruchsversuch jedoch stand, der Einbrecher ließ von seinem Vorhaben ab und entkam unerkannt.

Die Ermittler fragen: Wer hat etwas Verdächtiges in der Jahnstraße wahrgenommen? Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Telefonnummer 0641/7006-6555.

Lich/B457: Schwerer Verkehrsunfall

Am Donnerstagmorgen (21.3.2024) kam auf der Bundesstraße 457 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer und eine weitere leicht verletzt wurde. Gegen 7.50 Uhr fuhr eine 19-jährige Ford-Fahrerin die Hungener Pforte aus Richtung Langsdorf kommend in Fahrtrichtung der B457. An der Einmündung Hungener Pforte bog sie nach derzeitigen Erkenntnissen nach links auf die Bundesstraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem von kreuzenden Volvo. Durch den Aufprall wurde die 19-Jährige aus dem Landkreis Gießen im Fahrzeug eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten die Frau und brachten sie mit mutmaßlich schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 20-jährige Fahrer des Volvos erlitt leichte Verletzungen, er kam ebenfalls in ein Krankenhaus. Er stammt aus dem Wetteraukreis.

Der Schaden wird auf mindestens 10.000 Euro geschätzt, die Autos mussten abgeschleppt werden. Die Strecke blieb bis etwa 10.20 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430 zu melden.

Gießen: Leichtverletzte und hoher Schaden nach Unfall

Zwei Leichtverletzte und einen Schaden von etwa 20.000 Euro forderte ein Unfall am Mittwochabend (20.3.2024) in der Frankfurter Straße.

Aus Klein-Linden kommend fuhr ein VW-Fahrer in Richtung Innenstadt. Im Eimündungsbereich der Lahnstraße wollte der 24-Jährige nach links abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Audi. Beide Fahrzeuge wurden so beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Sie mussten abgeschleppt werden. Zudem erlitten der 24-Jährige aus dem Lahn-Dill-Kreis, sowie der 34-jährige Audi-Fahrer aus Gießen, nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte den VW-Fahrer in ein Krankenhaus.

Die Polizeistation Gießen Süd bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 zu melden.

Gießen/B429: Verkehrszeichen beschädigt

Zwischen dem Lahnfelddreieck, in Fahrtrichtung Heuchelheim, beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit im Bereich vor der Brücke derzeit 60 km/h. Ein Unbekannter besprühte die aufgestellten Tempo-60-Schilder mit Farbe, sie waren nicht mehr lesbar. Der Unbekannte muss nach derzeitigen Erkenntnissen zwischen Mittwochabend (20.3.2024), 22 Uhr und Donnerstagmorgen, 7 Uhr zugeschlagen haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Unter Alkohol, Drogen und ohne Führerschein gefahren

Mehrere Straftaten im Verkehr deckten Beamte der Polizeistation Gießen Nord am 20. Und 21.3.2024 auf. So stoppten sie in der Schützenstraße einen 38-Jährigen auf einem Kraftrad. Eine erforderliche Fahrerlaubnis besaß der Mann allerdings nicht.

In der Grünberger Straße beendeten sie die Fahrt einer 21-jährigen Hyundai-Fahrerin. Sie war nicht nur zu schnell, sondern auch alkoholisiert und mutmaßlich unter Drogeneinfluss unterwegs. Neben dem im Vortest festgestellten Atemalkoholwert von 0,82 Promille besteht der Verdacht, dass die Frau Cannabis konsumiert hatte. Sie musste mit zur Dienststelle.

Positiv auf THC reagierte ein Schnelltest bei einer weiteren Kontrolle in der Marburger Straße. Der 31-Jährige am Steuer des angehaltenen Peugeots musste die Beamten ebenfalls zwecks Blutentnahme auf die Dienststelle begleiten.

Dass auch E-Scooter nur fahrtüchtig gesteuert werden dürfen, musste ein 32-Jähriger in der Neustadt einsehen. Bei seiner Kontrolle zeigten sich Hinweise auf einen Drogenkonsum. Seine Fahrt war beendet, auch er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Weitere Kontrollen werden folgen.

Pohlheim: Zeugensuche nach Unfall mit Radfahrer

Völlig unklar ist bisher der Ablauf eines Unfalls, der sich am Mittwoch (20.3.2024) in Garbenteich ereignet haben soll. Ein 41-jähriger Radfahrer fuhr seinen Angaben zufolge gegen 21.20 Uhr auf der Watzenborner Straße. In Höhe der Hausnummer 25 sei es zu einem Zusammenstoß mit einem Auto gekommen. Der Autofahrer sei anschließend einfach davongefahren, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der Radfahrer blieb unverletzt. Das Fahrrad wies einen Schaden auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Streife jedoch der Verdacht, dass der Zweiradfahrer alkoholisiert gefahren sein könnte. Er musste mit zur Dienststelle, wo ein Arzt eine Blutentnahme durchführte.

Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei Zeugen. Wer hat den Unfall mit dem Radfahrer, der ein schwarzes Mountainbike fuhr, in der Watzenborner Straße beobachtet?

Zeugen melden ihre Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen: Hyundai angefahren

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Raiffeisenstraße parkte ein Autofahrer seinen Hyundai am Mittwoch (20.3.2024) gegen 15.30 Uhr.

Als er eine halbe Stunde später zurückkehrte, musste er einen Unfallschaden am Heck des roten i30 feststellen. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Gießen/B429: Warnbaken umgefahren

Am Mittwoch (20.3.2024) kam es in der Zeit zwischen 14 Uhr und 23.30 Uhr zu einer Unfallflucht auf der Bundesstraße 429. Ein Unbekannter fuhr aus Richtung Gießen West kommend in Richtung des Lahnfelddreiecks. Im Bereich vor der Brücke verengen aufgestellte Warnbaken derzeit die Fahrbahn. Der unbekannte Fahrer stieß gegen mehrere Warnbaken und verursache dabei einen Schaden von mehreren Hundert Euro. Statt sich um den Unfall zu kümmern, entfernte er sich unerlaubt.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell