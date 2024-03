POL-GI: Straßenraub - Zeugen gesucht + Gartenhütten und Garage aufgebrochen + Versuchter Einbruch in Blutbank + Größere Fahrbahnverunreinigung + Radlerin leicht verletzt-helles Auto gesucht

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Hungen: Straßenraub - Zeugen gesucht

Ein 35-Jähriger lief am Dienstagabend (19.3.2024) einen Stichweg zwischen der Lindenallee und der Liebigstraße entlang. Zwei Unbekannte sprachen den Mann plötzlich an und forderten seine Wertsachen. Als der Mann dies verweigerte, schlugen und traten die beiden auf den 35-Jährigen ein. Letztlich flüchteten sie ohne Beute in Richtung des Schwimmbads. Der versuchte Raub soll gegen 20.30 Uhr stattgefunden haben. Der Überfallene erlitt leichte Verletzungen.

Das Opfer beschrieb beide Männer als etwa 27 Jahre alt. Einer soll etwa 180 cm groß sein und ein "südländisches Erscheinungsbild" haben. Er hatte kurze, schwarze Haare, einen Vollbart und trug dunkle Kleidung. Der andere soll etwas kleiner sein und ein "deutsches Erscheinungsbild" haben. Er trug einen dunkelblauen Kapuzenpullover der Marke "Adidas" und eine dunkle Jogginghose.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat den Vorfall mitbekommen? Wer kann Angaben zur Identität der unbekannten Räuber machen?

Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 entgegengenommen.

Laubach: Gartenhütten und Garage aufgebrochen

Eine Motorsäge der Marke "Stihl" erbeutete ein Unbekannter bei seinem Einbruch in eine Gartenhütte. Diese befindet sich im auf einem Grundstück in der Berliner Straße. Der Unbekannte hebelte vermutlich mittels eines Schraubenziehers ein Schließblech auf und konnten so zwischen Montag (18.3.2024), 18 Uhr und Dienstag, 15 Uhr die Säge aus der Hütte klauen.

In einem weiteren Fall klaute ein Dieb ein Fahrrad aus einer Gartenhütte in der Königsberger Straße. Er hebelte, ebenfalls zwischen Montag und Dienstag, eine Tür der massiv gebauten Hütte auf und klaute ein rotes Mountainbike der Marke "Radon".

Im selben Zeitraum machte sich ein Unbekannter an einer Garage in derselben Straße zu schaffen. Er drang in die verschlossene Garage ein und klaute einen Akkubohrer und eine Schlagbohrmaschine der Marke "Dewald" sowie ein orangeschwarzes Mountainbike der Marke "Cube". Wer hat die Aufbrüche bemerkt? Wer hat etwas Verdächtiges wahrgenommen? Wer kann Angaben zur Identität des unbekannten Diebs oder zum Verbleib der gestohlenen Gegenstände machen?

Die Ermittler prüfen einen Zusammenhang der Fälle und bitten um Hinweise an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Gießen: Versuchter Einbruch in Blutbank

Ein Unbekannter versuchte am Mittwoch (20.3.2024) ein Fenster am Gebäude der Blutbank in der Langhansstraße aufzubrechen. Es gelang ihm jedoch nicht, das Fenster zu öffnen und so in die Innenräume einzudringen. Der Einbruchsversuch fand gegen 0.15 Uhr statt, der Kriminelle flüchtete unerkannt. Er verursachte einen Schaden von mehreren Hundert Euro.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555 zu melden.

Staufenberg/Rabenau: Größere Fahrbahnverunreinigung

Mehrere Ortsfeuerwehren, die Straßenmeistereien Buseck und Grünberg, ein Spezialreinigungsfahrzeug sowie die Polizei waren am Montag (18.3.2024) mit einer großflächigen Verunreinigung der Fahrbahn beschäftigt. Gegen 16 Uhr meldete ein Zeuge, dass auf der Landesstraße 3146 in Richtung Treis eine große Ölspur auf der Fahrbahn sei. Auf Nachschau handelte es sich vermutlich um Diesel, welcher die Fahrbahn auf einer langen Strecke, die sich von der L 3146 bis nach Rabenau in den Grünberger Bereich erstreckt, verunreinigte. Es bedurfte einer Reinigung mittels Spezialfahrzeugs, welches über Stunden im Einsatz war. Die Polizei hat Ermittlungen gegen unbekannt eingeleitet, es besteht der Verdacht, dass ein größeres Fahrzeug (LKW o.ä.) mit einem entsprechend großen Tank als Verursacher für die Verunreinigung in Frage kommt.

Die Polizei bittet um Mithilfe: Wer kann Hinweise auf den Verursacher geben? Zeugen wenden sich bitte unter der Rufnummer 0641/7006-3755 an die Polizeistation Gießen Nord.

Heuchelheim/Gießen: Radlerin leicht verletzt-helles Auto gesucht

Eine Radfahrerin fuhr am Montag (18.3.2024) mit ihrem Damenrad den parallel zur Heuchelheimer Straße verlaufenden Fuß-/Radweg in Richtung Gießen entlang. Im Einmündungsbereich zur Paul-Zipp-Straße kreuzte gegen 16.50 Uhr ein helles, nicht näher beschriebenes Auto mit einem Gießener Kennzeichen. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Fahrrad. Dabei erlitt die 59-Jährige leichte Verletzungen. Am Steuer des Autos soll eine schlanke Frau gesessen haben, die nach einem kurzen Gespräch einfach vom Unfallort weggefahren sein soll. Der Unfall soll von Passanten bezeugt worden sein. Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Nord bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 zu melden.

Gießen: BMW angefahren

In Wieseck fuhr eine BMW-Fahrerin am Montag (18.3.2024) auf dem Hohensteinring. Gegen 13.30 Uhr kam ihr ein Fahrzeug entgegen. Beim Passieren streifte das Fahrzeug das Heck des BMW. Statt sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern, fuhr die unbekannte Verursacherin einfach weiter. Sie fuhr einen weißen Kleinwagen. Bei der Fahrerin soll es sich um eine 50 - 60-jährigen Frau mit hellen, glatten Haaren gehandelt haben. Wer kann Hinweise zum flüchtigen, weißen Kleinwagen oder der unbekannten Fahrerin geben?

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

