Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Verdacht der Vergewaltigung - Zeugen gesucht + 3-Jähriger verletzt - Zeugensuche + Unfallflucht auf Parkplatz

Gießen (ots)

Gießen: Verdacht der Vergewaltigung - Zeugen gesucht

Am Freitag (15.3.2024) kam es nach derzeitigen Erkenntnissen auf einem Feldweg zwischen dem Philosophenwald und Wieseck zu einem sexuellen Übergriff. Ein Unbekannter soll einer 25-Jährigen zunächst den Weg versperrt haben. Im Anschluss nötige er sie dazu, in ein Gebüsch zu gehen, wo es zum Übergriff kam. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Übergriff fand im Zeitraum zwischen 12.45 Uhr und 13.15 Uhr, etwa auf halber Höhe des Wegs zwischen dem Wald und Wieseck, statt.

Der Mann wurde als etwa 30 Jahre alt und ca. 170 cm - 180 cm groß beschrieben. Er hatte eine normale bis breite Statur, dunkle Augen mit buschigen Augenbrauen und ein "älter wirkendes, gezeichnetes" Gesicht. Er hatte einen dunkleren Hautteint und sprach gebrochen deutsch. Zur Tatzeit trug er eine dunkle Bomberjacke mit Reißverschlüssen an den Oberarmen und eine dunkle Hose.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der Vergewaltigung. Die Ermittler suchen Zeugen: Wer hat den Mann im Bereich des Feldwegs gesehen? Wer hat etwas Verdächtiges in dem Bereich wahrgenommen? Wer kann Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort des unbekannten Mannes machen?

Zeugen richten ihre Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: 3-Jähriger verletzt - Zeugensuche

Bei einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger wurde ein Kind schwer verletzt. Ein bislang unbekannter Radfahrer fuhr auf dem Weg (in der Verlängerung der Bückingstraße) am Parkgelände Schwanenteich. Etwa in Höhe des dortigen Pumptracks kollidierte er mit einem dreijährigen Jungen. Das Kind kam zu Fall und erlitt mutmaßlich schwere Verletzungen. Es wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Fahrradfahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Er wurde als 15-16 Jahre alt beschrieben. Der Unbekannte trug einen Helm und fuhr ein großes Fahrrad mit auffallend großen Reifen. Er war in einer Gruppe von Radfahrern unterwegs und wurde mit dem Namen Philip angesprochen.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen: Wer hat den Unfall am Sonntag (17.3.2024) gegen 15.45 Uhr mitbekommen? Wer kennt den flüchtigen Fahrradfahrer, der auf den Namen Philip hörte? Wer kann Hinweise zu seiner Identität geben?

Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegen.

Gießen: Unfallflucht auf Parkplatz

Auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Ferniestraße kam es am Montag (18.3.2024) innerhalb von nur 10 Minuten zu einer Unfallflucht. Ein VW-Fahrer parkte seinen silberfarbenen Golf gegen 11.05 Uhr und musste kurze Zeit später einen Schaden an der Front des Golfs feststellen. Dieser wurde mutmaßlich durch eine Anhängerkupplung verursacht.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell