Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Wohnungseinbruch + Auseinandersetzung an Schule + Mercedes gestreift

Gießen (ots)

Gießen: Wohnungseinbruch

Ein Einbrecher drang zwischen Mittwoch (13.3.2024), 20.20 Uhr und Donnerstag, 19.20 Uhr in eine Wohnung in der Frankfurter Straße (im Abschnitt zwischen Wilhelm- und Friedrichstraße) ein. Die Wohnungstür im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses brach der Unbekannte gewaltsam auf. Zuvor war er ins Treppenhaus gelangt, dabei wurde die Haustür beschädigt. Mit erbeutetem Bargeld flüchtete der Kriminelle schließlich unbemerkt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler suchen Zeugen und bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-6555.

Gießen: Auseinandersetzung an Schule

Einen größeren Polizeieinsatz löste eine Auseinandersetzung am Freitagmittag (15.3.2024) an einer Schule in Wieseck aus. Zwei Gruppen Jugendlicher waren nach Zeugenangaben gegen 13 Uhr im Bereich des Schulgeländes Am Eichelbaum aufeinander losgegangen. Mehrere Streifenwagen fuhren daraufhin zur Schule. Die Lage vor Ort beruhigte sich schnell. Zwei Mädchen im Alter von 14 und 17 Jahren erlitten nach derzeitigen Erkenntnissen leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Abklärung in ein Krankenhaus.

Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch völlig unklar und Gegenstand laufender Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen: Wer hat die Auseinandersetzung mitbekommen? Wer kann Angaben zu den Hintergründen machen?

Hinweise werden von der Polizeistation Gießen Nord unter der Telefonnummer 0641/7006-3755 entgegengenommen.

Lich: Mercedes gestreift

Der Fahrer einer C-Klasse parkte sein Auto am Mittwoch (13.3.2024) gegen 14 Uhr am Straßenrand der Bergstraße. Als er gegen 7 Uhr am nächsten Tag zum Fahrzeug zurückkam, musste er einen Unfallschaden auf der Fahrerseite des Mercedes feststellen. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte das Auto vermutlich beim Vorbeifahren. Statt sich um den Schaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher vom Unfallort.

Die Unfallfluchtermittler suchen Zeugen. Sie bitten um Hinweise an die Polizeistation Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell