POL-GI: Korrektur zur Meldung "Biedenkopf/ Lollar: Größerer Polizeieinsatz" - bitte nachfolgende Meldung verwenden

Gießen (ots) - Fernwald: Betrüger unterwegs Am Dienstagmorgen (12.3.2024) trieben Betrüger ihr Unwesen in Annerod. So sprachen drei Unbekannte bei einem Ehepaar an deren Haustür vor. Als Fachfirma biete man Reinigungsarbeiten rund ums Haus an. Nach einem kurzen Gespräch verlangte man bereits eine Zahlung in Vorkasse in vierstelliger Höhe. Ein aufmerksamer ...

mehr