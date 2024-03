Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Betrüger unterwegs + Unter Drogen und mit Schlagring unterwegs + Unfallflucht

Gießen (ots)

Fernwald: Betrüger unterwegs

Am Dienstagmorgen (12.3.2024) trieben Betrüger ihr Unwesen in Annerod. So sprachen drei Unbekannte bei einem Ehepaar an deren Haustür vor. Als Fachfirma biete man Reinigungsarbeiten rund ums Haus an. Nach einem kurzen Gespräch verlangte man bereits eine Zahlung in Vorkasse in vierstelliger Höhe. Ein aufmerksamer Bankmitarbeiter hatte jedoch das richtige Gespür, als das Ehepaar Geld für die "Leistung" abheben wollte. Er verhinderte durch seinen Rat, dass es zu einem finanziellen Schaden kam.

Die vermeintlichen Handwerker machten sich aus dem Staub. Sie sollen zwischen 40 und 50 Jahre alt sein, akzentfrei deutsch sprechen und stark an den Armen tätowiert sein. Sie waren mit einem weißen Transporter unterwegs, an dem ein Kurzzeitkennzeichen angebracht war. Sie hinterließen einen Flyer ihrer angeblichen Gebäudereinigungs-Firma aus Bad Hersfeld. Dabei handelt es sich um falsche Angaben, weder die angegebene Firma, noch die genannten Erreichbarkeiten existieren.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Betruges aufgenommen. Die Ermittler fragen: Wer hat die Betrüger bemerkt? Wer kann Hinweise auf das Fahrzeug oder die Identität der Unbekannten geben?

Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter der Telefonnummer 0641/7006-3555 entgegen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

- Schließen sie niemals Geschäfte an der Haustür ab - Seien sie bei solchen Angeboten misstrauisch, lassen Sie niemand in ihre Wohnung und verständigen Sie im Zweifel die Polizei

Gießen: Unter Drogen und mit Schlagring unterwegs

Den Fahrer eines Fords unterzogen Beamte der Polizeistation Gießen Nord am frühen Donnerstag (14.3.2024) einer Verkehrskontrolle. Sie stoppten den 32-Jährigen gegen 0.45 Uhr in der Nordanlage. Schnell kamen den Beamten Zweifel an der Fahrtüchtigkeit des Mannes. Ein Vortest reagierte schließlich positiv auf THC und Kokain. Die Fahrt war damit beendet. Im Fahrzeug fanden die Beamten noch einen Schlagring sowie geringe Mengen Marihuana und Amphetamin. Der Gießener musste mit zur Dienststelle. Nach einer Blutentnahme durch einen Arzt durfte er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen nach Hause gehen. Auf ihn kommen nun mehrere Strafverfahren zu.

Gießen: Unfallflucht in Tiefgarage

Am Dienstag (12.3.2024) parkte eine Ford-Fahrerin gegen 15.15 Uhr in der Tiefgarage des St. Josefs Krankenhauses in der Wilhelmstraße. Als sie eine Stunde später zu ihrem blauen Kuga zurückkehrte, musste sie einen frischen Schaden am Heck des Autos feststellen. Der Verursacher fuhr einfach davon, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Unfallfluchtermittler der Polizeistation Gießen Süd bitten um Hinweise unter der Telefonnummer 0641/7006-3555.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell