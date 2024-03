Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Falsche Handwerker erbeuten Schmuck in Gießen

Polizei sucht Zeugen

Gießen (ots)

--

Im Asterweg erschlichen sich falsche Handwerker unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer 80-Jährigen.

Am Mittwochmorgen, gegen 10.30 Uhr klingelten die vermeintlichen Handwerker an der Wohnungstür der Seniorin. Aufgrund eines Leitungsschadens wollten die beiden Männer die Wasserleitungen in der Wohnung überprüfen. Sie ließ die Männer hinein, worauf diese im Bad begannen den Wasserfluss am Waschbecken und der Badewanne zu prüfen. Hierbei banden sie die Seniorin mit ein und lenkten sie so ab. Währenddessen verließ einer der Täter das Bad und durchsuchte unbemerkt die Wohnung nach Wertsachen. Im Anschluss an die Prüfung verabschiedeten sich die Handwerker, erst dann fiel der Diebstahl des Schmucks aus dem Schlafzimmer auf.

Der Haupttäter war ca. 190 cm groß, etwa 45 Jahre alt, von kräftiger Statur und hatte dunkelblonde, gelockte Haare und ein kantiges Gesicht. Er trug helle Turnschuhe, eine dunkle Jacke sowie Handschuhe und sprach Deutsch. Sein Komplize war mit zirka 170 cm deutlich kleiner, etwa 35 Jahre alt und schlank.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat die beiden falschen Handwerker am Mittwochmorgen im Asterweg beobachtet? - Wo ist das Duo noch aufgetreten? - Wer kann Angaben zur Identität der beiden Männer machen?

Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Nord unter Tel.: (0641) 7006-3755.

Von Trickdiebstählen in den eigenen vier Wänden sind ältere Menschen häufig betroffen. Unter einem Vorwand verschaffen sich die Täter Zutritt zu den Wohnungen und starten ihre Diebestour. Um nicht Opfer der dreisten Diebe zu werden, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Schauen Sie sich unbekannte Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder ein Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel. - Lassen Sie nur Handwerker in ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. - Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung. Im Zweifel bestellen Sie die Person zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich eindringlich gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie laut oder rufen Sie um Hilfe.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell