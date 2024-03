Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kevelaer - Einbruch in Kiosk

Täter durchsucht Kassenbereich

Kevelaer (ots)

Ein unbekannter Täter brach in der Nacht von Donnerstag (7. März 2024) auf Freitag in ein Lotto- und Tabakgeschäft an der Marktstraße ein. Die Tür zum Kassenbereich wurde gewaltsam aufgehebelt, der Kassenbereich durchsucht. Ob der Täter mit oder ohne Beute vor Eintreffen der Polizei geflüchtet ist, kann zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Kripo in Goch nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen gesehen haben. Sie sollen sich unter Telefon 02823 1080 melden. (as)

