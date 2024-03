Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken-Eyll - Pkw-Scheiben eingeschlagen

Laptop und Spielekonsole entwendet

Kerken (ots)

In Kerken-Eyll kam es am Donnerstag (7. März 2024) in der Zeit von 13:30 bis 15:00 Uhr im Waldgebiet am Hoogen Dyck zu zwei Pkw-Aufbrüchen. Beide Fahrzeuge waren in dieser Zeit dort geparkt. Nachdem jeweils Seitenscheiben an einem grauen Hyundai Kona und einem blauen Dacia Sandero eingeschlagen worden waren, konnten der oder die unbekannten Täter verschiedene Gegenstände aus den Autos entwenden. Darunter waren unter anderem ein Laptop, ein Mobiltelefon, eine Spielekonsole sowie persönliche Papiere und Unterlagen. Eine leere Handtasche konnte wenig später in einem nahegelegenen Grünstreifen aufgefunden werden. Mit entwendeten Karten aus einem Auto kam es zu Geldabhebungen, noch bevor der Aufbruch festgestellt wurde.

Die Kriminalpolizei in Geldern sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die zur fraglichen Zeit im Bereich um den Hoogen Dyck verdächtige Feststellungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250. (sp)

