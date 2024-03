Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Kerken (ots)

Am Donnerstag, 07.03.2024, kam es gegen 16 Uhr in Kerken zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Motorrollerfahrer aus Kerken befuhr die Eyller Straße in Richtung Heronger Straße. Kurz vor der Heronger Straße (L 140) verlor er im Laufe einer leichten Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Motorroller und kollidierte mit dem Anhänger eines Traktorengespanns, welches die Eyller Straße in entgegengesetzte Richtung befuhr. Durch den Zusammenprall verletzte er sich so stark, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Der 43-jährige Traktorfahrer blieb unverletzt. Zur Unfallaufnahme wurde das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Klever Polizei hinzugezogen. Die beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt. Die Benachrichtigung und Betreuung der Angehörigen erfolgt durch den polizeilichen Opferschutz.

