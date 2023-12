Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum - Vorläufige Festnahme nach Kindesentziehung in Husumer Geburtsklinikum, Säugling wohlbehalten aufgefunden, 36-jährige Nordfriesin unter Tatverdacht

Husum (ots)

Am Donnerstagnachmittag (07.12.23), gegen 17.30 Uhr, meldete eine Krankenschwester des Klinikum Nordfriesland in Husum das Verschwinden eines am Vormittag geborenen Säuglings von der Neugeborenstation. Nach sofort eingeleiteten intensiven Fahndungsmaßnahmen und umfangreichen Ermittlungen von ca. 30 Polizeikräften konnte der kleine Junge gegen 21 Uhr wohlbehalten aufgefunden werden.

Bei der Überprüfung der Besucher, die sich am Nachmittag in der Frauenklinik aufgehalten hatten, richtete sich ein Anfangsverdacht gegen eine 36-jährige Nordfriesin, die sich, wie sich später herausstellte, in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte. Bei der Durchsuchung der Wohnung der Tatverdächtigen konnte der Säugling schlafend aufgefunden werden. Die Frau wurde vorläufig festgenommen und anschließend psychologisch begutachtet. Der erst wenige Stunden alte Säugling wurde umgehend ärztlich untersucht und zu seinen besorgten Eltern auf die Geburtsstation zurückgebracht, welche noch am Abend seelsorgerisch betreut wurden.

Die genauen Umstände des Verschwindens des kleinen Jungen sind Bestandteil der noch laufenden Ermittlungen, welche von der Kriminalpolizei in Husum übernommen wurden.

