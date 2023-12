Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Verkehrsunfall mit Todesfolge in der Mürwiker Straße - Weiterer Zeugenaufruf: Pärchen in dunklem Transporter dringend gesucht! Folgemeldung

Flensburg (ots)

Am frühen Donnerstagabend (23.11.2023), gegen 17:23 Uhr, wurde ein schwer verletzter 43-jähriger Mann am Straßenrand im Bereich einer Busspur in der Mürwiker Straße in Flensburg aufgefunden. Der Mann erlag kurz darauf im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Unfallermittlungen dauern weiterhin an. In Zusammenhang mit diesem Unfall suchen die Ermittler des Verkehrsermittlungsdienstes des 1. Polizeirevieres ein Pärchen, welches den 43-Jährigen am vermeintlichen Unfallort entdeckte. Der Mann und die Frau werden dringend gebeten, sich als Zeugen unter der Rufnummer 0461-4840 zu melden.

