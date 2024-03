Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Schwerer Verkehrsunfall

Drei schwer verletzte Personen nach Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Straelen (ots)

Am Donnerstag (7. März 2024) gegen 16:50 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Maasstraße (L 2)/ Römer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 82-jährige Fahrerin aus Wachtendonk fuhr den Grenzweg entlang und wollte die Maasstraße in Richtung Römer Straße überqueren. Beim Überqueren kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommendem und bevorrechtigtem Kleintransporter eines 30-jährigen Mannes aus Polen, der auf der Maasstraße in Richtung (B 58) Dammerbrucher Straße unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurde die 82-Jährige sowie zwei weitere Frauen (eine 72-jährige und eine 86-jährige Wachtendonkerin), die sich ebenso im Mercedes befanden, schwer verletzt. Alle drei Frauen mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Der Fahrer des Renault Master blieb unverletzt. Der Kleintransporter wie auch die A-Klasse waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle war bis circa 19:00 Uhr voll gesperrt. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell