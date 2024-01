Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall: Geschädigter gesucht

Waldsee (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen 10:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Neuhofener Straße. Der Unfallverursacher touchierte beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel eines geparkten Autos. Als der Verursacher anhielt und zum Unfallort zurückkehrte, befand sich das geparkte Auto nicht mehr vor Ort. Es soll sich bei diesem um eine kupferfarbene Limousine handeln und dürfte einen frischen Unfallschaden am linken Außenspiegel haben. Der Geschädigte wird gebeten sich telefonisch unter der 06235/4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

