POL-PDLU: Zeugen gesucht für Verkehrsunfallflucht

Maxdorf (ots)

Eine 50-jährige Maxdorferin befuhr am 20.01.2024 gegen 20:45 Uhr mit ihrem roten Toyota die Hauptstraße in Maxdorf in Fahrtrichtung Birkenheide und hielt hierbei ordnungsgemäß auf der rechten Fahrbahnseite gegenüber der dortigen Sparkasse an. Zur gleichen Zeit befuhr ein bislang unbekannter PKW-Fahrer ebenfalls die Hauptstraße in gleicher Fahrtrichtung und touchiert beim Vorbeifahren mit seinem rechten Außenspiegel ihren linken Außenspiegel trifft. Nach Angaben der Geschädigten dürfte es sich um einen dunkelgrünen PKW handeln. Der Sachschaden liegt bei rund 200 EUR. Gegen den bislang unbekannten Verursacher wurde ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

